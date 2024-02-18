"Попросили сыграть более правильно": главный тренер "Барыса" подвел итоги последнего выездного матча в сезоне

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" Олег Болякин прокомментировал поражение хабаровскому "Амуру" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ.

Главный наставник столичной команды на послематчевой пресс-конференции отметил, что в третьем периоде была возможность спасти игру.

"Мы разобрали все ошибки, которые совершили в первой игре. Их было достаточно. Показали ребятам, попросили сыграть более правильно, чтобы отвечали за свои сектора в зоне обороны. Хотя тоже были огрехи, думаю, третий период был равный. В первом периоде совершали необоснованные удаления. Потом игра выровнялась. Второй и третий отрезок были достаточно равными. В третьем периоде за две секунды до конца могли спасти игру. Но вместо броска по воротам мы начали выдумывать лишние передачи. Как произошло, так произошло", - заявил Олег Болякин.

Напомним, сегодня, 18 февраля казахстанский хоккейный клуб "Барыс" потерпел второе подряд поражение в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.

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