"Барыс" начал новую серию поражений

Сегодня, 18 февраля казахстанский хоккейный клуб "Барыс" потерпел второе подряд поражение в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщает NUR.KZ.
Подопечные Олега Болякина во второй игре подряд гостях встретились с хабаровским ХК "Амур". Напомним, что ранее астанчане разгромно уступили этой же команде со счетом 4:1.
После первого периода "Барыс" ушел на перерыв с пропущенным голом, на 20-й минуте свой шанс реализовал нападающий соперников Кирилл Слепец. Во втором периоде обе команды обменялись забитыми шайбами, а третья часть так и осталась "сухой".
1:0 - Слепец (Панюков), 19:46
2:0 - Хохлачев (Гуркин, Броадхерст), 27:29
2:1 - ЛаБейт (Оберг) - 37:06 ГБ
"Барыс" недавно прервал серию из 11 поражений в регулярном чемпионате, команда не смогла выйти в плей-офф и занимает последнее место в таблице.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2061579-barys-nachal-novuyu-seriyu-porazheniy/