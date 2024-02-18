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"Барыс" начал новую серию поражений

Опубликовано:

Игроки ХК "Барыс" и ХК "Амур"
Игроки ХК "Барыс" и ХК "Амур": Пресс-служба ХК "Барыс"

Сегодня, 18 февраля казахстанский хоккейный клуб "Барыс" потерпел второе подряд поражение в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщает NUR.KZ.

Подопечные Олега Болякина во второй игре подряд гостях встретились с хабаровским ХК "Амур". Напомним, что ранее астанчане разгромно уступили этой же команде со счетом 4:1.

После первого периода "Барыс" ушел на перерыв с пропущенным голом, на 20-й минуте свой шанс реализовал нападающий соперников Кирилл Слепец. Во втором периоде обе команды обменялись забитыми шайбами, а третья часть так и осталась "сухой".

1:0 - Слепец (Панюков), 19:46

2:0 - Хохлачев (Гуркин, Броадхерст), 27:29

2:1 - ЛаБейт (Оберг) - 37:06 ГБ

"Барыс" недавно прервал серию из 11 поражений в регулярном чемпионате, команда не смогла выйти в плей-офф и занимает последнее место в таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2061579-barys-nachal-novuyu-seriyu-porazheniy/

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