Десятое подряд поражение: "Барыс" продлил худшую серию сезона

Астанинский "Барыс" на домашнем льду уступил московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континетальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей отличились Александр Пашин (9 минута), Максим Цыплаков (15, в большинстве), Ансель Галимов (23) и Николай Голдобин (46). Единственную шайбу "Барыса" забросил Кирилл Савицкий (26).

Поражение стало для астанчан десятым подряд. Это худшая серия команды в нынешнем сезоне. Последний раз "Барыс" выигрывал 16 января у уфимского "Салавата Юлаева". Сейчас коллектив Олега Болякина с 46 очками после 61 матча замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. "Барыс" потерял шансы на выход в плей-офф.

"Спартак" одержал третью победу подряд. Московская команда с 82 очками после 62 матчей занимает третье место в Западной конференции, гарантировав себе участие в Кубке Гагарина.

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