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"Хочу извиниться перед нашими болельщиками": главный тренер "Барыса" высказался о восьмом поражении команды подряд

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Олег Болякин - главный тренер ХК "Барыс"
Олег Болякин - главный тренер ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин прокомментировал поражение своих подопечных в матче КХЛ против "Амура", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, что 6 февраля казахстанский клуб провел домашний матч против «Амура».

"В первую очередь, хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые болеют за нас, поддерживают команду. Была равная игра, и опытные игроки заработали необоснованные удаления, которые привели к поражению. Хотя радует тот фактор, что молодёжь сегодня здорово отыграла. Сегодня в составе у нас было 13 игроков сборной Казахстана. Парни достаточно создавали моментов, но пока наша проблема в том, что мы не можем реализовать те моменты, которые создаём. Осадок такой неприятный остался".

Также специалист высказался об игре хоккеиста «Снежных Барсов» (молодежная команда астанинцев прим. ред.) Динмухамеда Кайыржана, который вышел в составе «Барыса» и ответил будет ли он рассматривать его для других игр.

"Естественно. Это же наш резерв. Мы поэтому даём им игровую практику в «Снежных Барсах». Там они необходимый багаж получают", - поделился своим мнением Болякин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2059525-hochu-izvinitsya-pered-nashimi-bolelschikami-glavnyy-trener-barysa-vyskazalsya-o-vosmom-porazhenii-komandy-podryad/

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