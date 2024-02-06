"Барыс" потерпел восьмое поражение кряду в матчах КХЛ

Астанинский ХК "Барыс" потерпел поражение на своей арене в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды во втором матче подряд выступил хабаровский "Амур".

Два первых периода в матче остались "сухими", ни одна из команд не смогла реализовать голевые моменты. Однако в заключительной части встречи гости из России забили две шайбы в ворота столичного клуба.

На 55-й минуте в большинстве отличился Барулин с передачи Коршкова, а на 60-й пустые ворота поразил Шевченко (ассисты на счету Дрозга и Хохлачева).

Домашняя игра "Барыса" завершилась поражением со счетом 0:2.

Отметим, что это уже восьмое подряд поражение астанчан в регулярном чемпионате.

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