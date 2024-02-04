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"У некоторых игроков не хватает мастерства стабильно играть на этом уровне": главный тренер "Барыса" – о седьмом поражении команды подряд в КХЛ

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И.О. тренера "Барыса" Олег Болякин
Олег Болякин: Пресс-служба ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин прокомментировал игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Амура", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Напомним, что матч "Барыс" - "Амур" по итогу основного времени завершился вничью, однако хабаровская команда нанесла казахстанцам поражение в овертайме.

"Необязательное поражение. В овертайме неправильно сыграли, такие вещи недопустимы, нужно было сыграть терпеливо. А так парни стараются, трудятся, воюют. У некоторых игроков ещё не хватает мастерства стабильно играть на этом уровне... У нас не от хорошей жизни меняются сочетания. Мы не можем стабилизировать состав... В идеале нужны стабильные звенья, которые будут приносить победы и показывать игру, которую от них требуют. А вот эти сочетания неожиданные, они негативно влияют на результат. Перед Новым годом, после него мы показывали сбалансированную игру. Но потом пошла череда травм, видите у нас сколько игроков потеряно. Кадровый дефицит сказывается на результате. Да, нацеливаем Старченко, чтобы больше бросал. Многовато академии у нас в большинстве. Мы его попросили бросать — бросил, потом решил отдать на пустые ворота. Игра показала, что это неэффективно. Сделаем выводы, поправки", - заявил Болякин.

Также отметим, что это седьмое поражение "Барыса" в КХЛ подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2059054-u-nekotoryh-igrokov-ne-hvataet-masterstva-stabilno-igrat-na-etom-urovne-glavnyy-trener-barysa-o-sedmom-porazhenii-komandy-podryad-v-khl/

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