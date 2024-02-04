Драмой завершился матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел седьмое поражение подряд в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды выступил хабаровский "Амур".

Первый отрезок игры остался за "Барысом", лидер клуба Роман Старченко открыл счет на пятой минуте матча, забив гол в большинстве с передачи Скленички и Апалькова. Во втором тайме игроку "Амура" Броадхерсту удалось сравнять и третий период завершился вничью, на 49-й вышли вперед представители Хабаровска, а на 52-й сравнял Шестаков.

Исход матча решился в дополнительное время. На 61-й минуте нападающий "Амура" Владислав Барулин забил победный гол для своей команды.

"Барыс" (Астана) – "Амур" (Хабаровск) 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1).

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