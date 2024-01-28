"Все голы забили до Нового года": главный тренер "Барыса" резюмировал пятое поражение команды подряд

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского хоккейного клуба "Барыс" Олег Болякин прокомментировал пятое поражение кряду своих подопечных в матчах КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Напомним, что сегодня, 28 января "Барыс" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретился в дерби с казанским "Ак Барсом" и уступил со счетом 1:3.

"Хорошая игра была. Создали опять достаточно много моментов. Но какая-то полоса невезения идёт. Я поговорил с ребятами о том, что надо активнее работать на пятаке, на добиваниях. Не можем преодолеть этот барьер — будто все голы забили до Нового года. Надо быть наглее, идти, лезть, научиться забивать "мусорные" голы", - цитирует наставника «Барыса» официальный сайт КХЛ.

В следующей игре казахстанская команда на своем льду примет омский "Авангард" 31 января.

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