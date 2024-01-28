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"Барыс" проиграл в дерби "Ак Барсу" и продлил серию поражений

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Момент матча "Барыса" и "Ак Барса"
Момент матча "Барыса" и "Ак Барса": Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на домашнем льду уступил казанскому "Ак Барсу" в матче, который называют "кошачьим дерби", передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У команды из Татарстана отличились Дмитрий Юдин (5 минута, в большинстве), Кирилл Семенов (13) и Митчелл Миллер (47). Единственная шайба хозяев в активе Давида Скленички (20, в большинстве).

"Барыс" потерпел пятое поражение подряд. В активе астанчан осталось 44 очка после 55 матчей. Команда опустилась на последнее, 12-е, место в таблице Восточной конференции.

"Ак Барс" набрал 66 очков за 55 матчей. Казанцы занимают седьмую позицию в Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2057911-barys-proigral-v-derbi-ak-barsu-i-prodlil-seriyu-porazheniy/

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