Стало известно с кем будет играть сборная Казахстана по хоккею за бронзу юношеской Олимпиады

Казахстанские хоккеисты поборются за бронзовые медали V юношеских зимних Олимпийских игр-2024, которые проходят Канвоне (Южная Корея), сообщает NUR.KZ.

Напомним, что сборная Казахстана по хоккею в формате 3х3 неудачно выступила в полуфинальной стадии турнира. Также закончился второй полуфинальный матч, после которого определились финалисты, которые будут играть за "золото" Олимпиады.

Казахстан в матче за третье место будет играть против сборной Австрии, которая уступила Дании со счетом 3:5. Команды уже встречались в рамках ЮОИ, в той встрече победу одержали австрийцы.

В финале команды Дании и Латвии будут оспаривать звание олимпийских чемпионов среди юношей в хоккее 3х3.

Игра за бронзовые медали турнира состоится уже завтра, 25 января в 9:00 по астанинскому времени.

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