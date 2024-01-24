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Сборная Казахстана по хоккею сразится за бронзу на юношеской Олимпиаде

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Хоккейный матч Казахстан - Латвия
Хоккейный матч Казахстан - Латвия. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею провела полуфинальный матч против Латвии в формате 3×3 на зимней юношеской Олимпиаде, которая в эти дни проходит в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.

В первом периоде соперники казахстанской команды забили сразу 9 шайб, но при этом пропустили в свои ворота лишь одну. Второй временной отрезок сборная Казахстана смогла выровнять борьбу и забить еще одну шайбу. Латвийцы же добавили еще три шайбы.

В третьем периоде они лишь укрепили преимущество. Счет данного полуфинального противостояния - 19:5.

Таким образом, латвийская команда вышла в финал, где сразится с победителем пары Австрия — Дания. Сборная Казахстана же сыграет в матче за бронзовые медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2057234-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-srazitsya-za-bronzu-na-yunosheskoy-olimpiade/

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