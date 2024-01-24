Сборная Казахстана по хоккею сразится за бронзу на юношеской Олимпиаде

Сборная Казахстана по хоккею провела полуфинальный матч против Латвии в формате 3×3 на зимней юношеской Олимпиаде, которая в эти дни проходит в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.

В первом периоде соперники казахстанской команды забили сразу 9 шайб, но при этом пропустили в свои ворота лишь одну. Второй временной отрезок сборная Казахстана смогла выровнять борьбу и забить еще одну шайбу. Латвийцы же добавили еще три шайбы.

В третьем периоде они лишь укрепили преимущество. Счет данного полуфинального противостояния - 19:5.

Таким образом, латвийская команда вышла в финал, где сразится с победителем пары Австрия — Дания. Сборная Казахстана же сыграет в матче за бронзовые медали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.