Главный тренер "Барыса" прокомментировал провал в домашнем матче против ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного "Барыса" Олег Болякин в послематчевом комментарии подвел итоги поражения ЦСКА со счетом 2:5, передает NUR.KZ.

Наставник астанчан отметил, что команда проиграла, потому что не смогла забить нужные голы в третьем периоде.

"Соперник мастеровитый. Наказал нас за наши ошибки. Когда должны были забивать мы, то почему-то не забиваем, бросаем мимо ворот. Организовываем сами себе контратаки. Получили два необязательных гола и потом было сложно добавить эмоции, хотя парни воевали. Два периода вообще здорово играли. Игра здорово смотрелась. В хоккее кто больше забивает, тот и выигрывает, но к сожалению соперник был более мастеровитый. Они свои моменты использовали довели убедительную победу. А так, парни все равно молодцы", - заявил Олег Болякин.

Следующую встречу, также на домашней арене "Барыс" проведет 22 января против "Автомобилиста". Начало встречи в 19:30 по времени Астаны.

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