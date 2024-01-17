Хоккеист "Барыса" вошел в топ-10 лучших игроков недели в КХЛ

Игрок астанинского "Барыса" и сборной Чехии Давид Скленичка вошел в топ-10 лучших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за прошедшие три недели, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнования.

Защитник казахстанского клуба занял десятое место в топе с рейтингом 3.47. Возглавил список форвард уфимского ХК "Салават Юлаев" Иван Дроздов, его показатель составил 4.34.

"Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, например, для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб за матч вычитывается из общего значения.

Для защитников и нападающих помимо очков учитывается показатель "плюс/минус" и среднее количество отборов, силовых приёмов и блокированных бросков за игру, у форвардов разделяются шайбы, заброшенные в равных составах, в меньшинстве и в большинстве", - сообщили в КХЛ.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Иван Дроздов ("Салават Юлаев") - 4.34 Никита Гусев ("Динамо" МСК) - 4.16 Александр Никишин ("СКА") - 3.86 Никита Серебряков ("СКА") - 3.72 Сэм Энэс ("Динамо" Минск) - 3.69 Максим Березин ("Лада") - 3.66 Дамир Шарипзянов ("Авангард") - 3.66 Владислав Каменев ("ЦСКА") - 3.64 Александр Елесин ("Локомотив") - 3.53 Давид Скленичка ("Барыс") - 3.47

Напомним, что вчера "Барыс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата лиги.

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