"Барыс" прервал серию поражений в Континентальной хоккейной лиге

Астанинский "Барыс" на домашнем льду по буллитам обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Основное время встречи в столице Казахстана завершилось со счетом 2:2. Хозяева вели с преимуществом в две шайбы благодаря голам Дмитрия Гуркова (7 минута) и Кирилла Савицкого (21). Однако гости сумели отыграться, отличились Михаил Науменков (40) и Николай Кулемин (49).

В овертайме в формате "три на три" победитель не был выявлен. В серии буллитов единственным реализовал попытку форвард "Барыса" Понтус Оберг. Голкипер астанчан Андрей Шутов отразил все пять буллитов соперников.

"Барыс" прервал серию из четырех поражений. Теперь в активе команды 42 очка после 51 матча, она поднялась на предпоследнюю, 11-ю, позицию в Восточной конференции КХЛ.

"Салават Юлаев" набрал 66 баллов за 51 встречу и занимает третью позицию на Востоке.

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