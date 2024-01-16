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"Барыс" прервал серию поражений в Континентальной хоккейной лиге

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Хоккеисты и тренеры "Барыса". В центре - Олег Болякин
Хоккеисты и тренеры "Барыса": Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на домашнем льду по буллитам обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Основное время встречи в столице Казахстана завершилось со счетом 2:2. Хозяева вели с преимуществом в две шайбы благодаря голам Дмитрия Гуркова (7 минута) и Кирилла Савицкого (21). Однако гости сумели отыграться, отличились Михаил Науменков (40) и Николай Кулемин (49).

В овертайме в формате "три на три" победитель не был выявлен. В серии буллитов единственным реализовал попытку форвард "Барыса" Понтус Оберг. Голкипер астанчан Андрей Шутов отразил все пять буллитов соперников.

"Барыс" прервал серию из четырех поражений. Теперь в активе команды 42 очка после 51 матча, она поднялась на предпоследнюю, 11-ю, позицию в Восточной конференции КХЛ.

"Салават Юлаев" набрал 66 баллов за 51 встречу и занимает третью позицию на Востоке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2055861-barys-prerval-seriyu-porazheniy-v-kontinentalnoy-hokkeynoy-lige/

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