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Казахстанский хоккеист спас женщину с детьми из пожара

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Владимир Истомин - хоккеист сборной Казахстана
Владимир Истомин - хоккеист сборной Казахстана. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Хоккеист молодежной сборной Казахстана Владимир Истомин вместе с товарищами по клубу "Академия Михайлова" Егором Струговым и Даниилом Молодцовым спас из горящей квартиры женщину с детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Казахстанской федерации хоккея.

Хоккеисты возвращались домой, заметили огонь в многоквартирном доме и услышали, что из горящей квартиры раздаются детские крики о помощи. Стругов бросился к месту происшествия, а двое других игроков начали вызывать экстренные службы спасения.

Стругов вошел в подъезд, нашел дверь горящей квартиры и помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку. Истомин и Молодцов будили других жителей многоквартирного дома. По приезде пожарных хоккеисты помогали им в эвакуации людей из задымленного здания.

Отметим, Владимир Истомин выступает за молодежную сборную Казахстана по хоккею. На прошедшем чемпионате мира казахстанская молодежка вышла в элитный дивизион.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2055340-kazahstanskiy-hokkeist-spas-zhenschinu-s-detmi-iz-pozhara/

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