Впервые в истории три хоккейные сборные Казахстана сыграют в элитном дивизионе ЧМ-2024

Казахстан добился исторического достижения - в 2024 году сразу три сборные - юношеская, молодежная и национальная выступят в топ-дивизионе чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

В Будапеште завершился молодежный чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IA. Сборная Казахстана завоевала золотые медали первенства, этот результат стал известен еще до заключительного матча команды на турнире.

В первых четырех встречах против команд Венгрии, Франции, Дании и Японии наша «молодежка» одержала четыре победы подряд, а после победы Франции над Австрией заняла безоговорочное первое место в турнирной таблице. В последнем матче наша команда уступила Австрии по буллитам, набрав в итоге 13 очков. Вторыми стали хоккеисты Франции, а датчане заняли третье место. Голкипер Владимир Никитин признан лучшим вратарем турнира.

Напомним, в апреле этого года наши юноши заняли первое месте на чемпионате мира в дивизионе IA и поднялись в элиту, также под руководством Сергея Старыгина.

А взрослая мужская сборная, одержав три победы на групповом этапе сохранила прописку в элите и сыграет в топ-дивизионе уже четвертый год подряд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.