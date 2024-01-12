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30 лет независимости Казахстана

В казахстанском хоккее отмечают знаменательную дату

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Матч сборной Казахстана и Канады
Матч сборной Казахстана и Канады. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

12 января 1957 года в Алматы состоялся первый официальный хоккейный матч, именно с этого дня стартовал чемпионат страны по хоккею с шайбой. В нынешнем году казахстанский хоккей празднует свое 67-летие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Национальный чемпиона в независимом Казахстане стартовал уже в 1992 году, тогда же наш хоккей вышел на международный уровень, федерация хоккея Казахстана официально вступила в Международную федерацию хоккея (IIHF). С 1993 года сначала национальная мужская сборная, затем молодежная, юношеская и женская начали участвовать в мировых первенствах. Уже в 1998 году казахстанская сборная впервые принимала участие в олимпийских играх в Нагано, пока это лучший результат – четвертьфинал ОИ. В 2002-м выступила женская сборная, мужчины не смогли пробиться в Солт-Лейк-Сити. В 2006 году в Турине мужская сборная заняла 9 место из 12.

1998 год, Нагано, сборная Казахстана по хоккею - четвертьфиналист Олимпийских игр
1998 год, Нагано, сборная Казахстана по хоккею - четвертьфиналист Олимпийских игр. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

В 2024-м календарном году впервые в истории сразу три сборные – юношеская, молодежная и национальная выступят в элитном дивизионе чемпионата мира. В мировом рейтинге IIHF Казахстан на сегодняшний день занимает 15 место.

Отметим, в настоящее время в Казахстане в профессиональной лиге Pro Ligasy выступают 11 команд, в молодежной Jas - 12, в женской Qyz – 6. Более 5000 любителей занимаются хоккеем и играют в любительской лиге Tungy Ligasy.

Порядка 9 000 детей в Казахстане занимаются хоккеем, из них более 5000 детей принимают участие в республиканских соревнованиях. Более 300 тренеров работают в детско-юношеских спортивных школах республики. Увеличилось количество ледовых арен, на сегодняшний день в стране 47 площадок – от простых модулей до многофункциональных ледовых дворцов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2055200-v-kazahstanskom-hokkee-otmechayut-znamenatelnuyu-datu/

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