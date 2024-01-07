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В "Барысе" прокомментировали второе подряд поражение

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Олег Болякин - главный тренер ХК "Барыс"
Олег Болякин - главный тренер ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" Олег Болякин подвел итоги поражения в выездном матче уфимскому "Салавату Юлаеву", передает NUR.KZ.

Наставник столичного клуба на послематчевой пресс-конференции отметил, что команду подвела игровая дисциплина.

"Мы сегодня проиграли в качестве игры, скорости. Соперник навязал нам быструю игру с хорошим движением. Наши игроки не справились с этим движением, хотя после 0:3 забили гол, могли вернуться в игру. Но гол в раздевалку повлиял на психологическое состояние. Хотя ребята потом старались выправить ситуацию, но запаса мастерства у нас не хватило.
«Салават Юлаев» — мастеровитая команда, свои моменты хорошо использует. Просили ребят не удаляться — это и есть нарушение игровой дисциплины. С такой командой нельзя удаляться шесть минут подряд, поэтому мы отдали полностью инициативу и, думаю, это тоже повлияло на результат", - заявил Болякин.

Следующий матч "Барыс" проведет также на выезде против казанского "Ак Барса" 9 января. Старт встречи - 22:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2054285-v-baryse-prokommentirovali-vtoroe-podryad-porazhenie/

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