"Барыс" потерпел второе подряд поражение в КХЛ

Астанинский "Барыс" на выезде уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 5:3. У хозяев отличились Егор Сучков (5 минута), Джош Ливо (24, 33 — в большинстве "пять на три") и Матвей Гуськов (40, 51). В составе гостей шайбы забросили Энтони Камара (39 — в большинстве), Самат Данияр (46) и Даниил Апальков (60).

Для "Барыса" поражение стало вторым подряд после победной серии из четырех матчей. За 48 игр астанчане набрали 39 очков и по-прежнему занимают предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции.

"Салават Юлаев" одержал третью победу кряду. Уфимцы набрали 63 после 47 матчей и поднялись на вторую позицию на Востоке.

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