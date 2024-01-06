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Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

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Молодежная сборная США по хоккею
Молодежная сборная США по хоккею: BJORN LARSSON ROSVALL/TT News Agency/TT NYHETSBYRÅN/AFP via Getty Images

Молодежная сборная США по хоккею (игроки не старше 20 лет) стала победителем чемпионата мира, который завершился в шведском Гетеборге, передает NUR.KZ.

В решающем матче американцы обыграли шведов со счетом 6:2. Голами у победителей отметились Гейб Перро (17 минута), Исаак Ховард (30, 35), Зив Буйум (42), Райан Леонард (57) и Рутгер Макгроарти (57, в пустые ворота). У проигравших отличились Отто Стенберг (23) и Йонатан Леккеримяки (40, в большинстве).

Сборная США в шестой раз стала победительницей молодежного чемпионата мира и вышла по этому показателю на чистое третье место, уступая только Канаде (20 титулов) и России / СНГ / СССР (13). Шведы выигрывали турнир дважды, а серебряные медали завоевали в 12-й раз.

Бронза МЧМ-2024 досталась чехам. В матче за третье место они обыграли команду Швеции со счетом 8:5. Канадцы, которые победили на прошлом чемпионате мира, вылетели в четвертьфинале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2054184-sbornaya-ssha-vyigrala-molodezhnyy-chempionat-mira-po-hokkeyu/

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