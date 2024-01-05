Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежные сборные США и Швеции по хоккею (игроки не старше 20 лет) встретятся в финале чемпионата мира, который проходит в шведском Гетеборге, передает NUR.KZ.

На полуфинальной стадии обе команды одержали победы в основное время. Американцы были сильнее финнов (3:2), шведы обыграли чехов (5:2).

Финал чемпионата мира начнется в 00:30 (6 января) по времени Астаны. Четырьмя часами ранее стартует матч за третье место, в котором встретятся Финляндия и Чехия.

Два последних молодежных чемпионата мира выиграла сборная Канады. Американцы пять раз завоевывали золото, а на прошлом турнире стали третьими. Команда Швеции дважды становилась чемпионом мира.

Ранее стало известно, что элитный дивизион турнира по итогам соревнований в Гетеборге покинет Норвегия. В следующем розыгрыше ее заменит сборная Казахстана.

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