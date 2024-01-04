Казахстан заменит Норвегию в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею

Молодежная сборная Норвегии по хоккею (игроки не старше 20 лет) уступила команде Германии в утешительном раунде чемпионата мира и вылетела из элитного дивизиона, передает NUR.KZ.

Турнир проходит в шведском Гетеборге. Сборные Норвегии и Германии заняли последние места в своих группах и провели матч за сохранение места в элитном дивизионе чемпионата мира.

Основное время встречи завершилось со счетом 4:4. В овертайме в формате "три на три" победу немцам принесла шайба Морица Элиаса.

Таким образом, именно Норвегия стала единственной сборной, покидающей высший дивизион турнира. Скандинавы потерпели поражения во всех пяти своих матчах на чемпионате мира. В следующем розыгрыше их заменит команда Казахстана, которая показала лучший результат в дивизионе IA.

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