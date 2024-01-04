Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан заменит Норвегию в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею

Опубликовано:

Молодежная сборная Норвегии по хоккею
Молодежная сборная Норвегии по хоккею: BJORN LARSSON ROSVALL/TT News Agency/AFP via Getty Images

Молодежная сборная Норвегии по хоккею (игроки не старше 20 лет) уступила команде Германии в утешительном раунде чемпионата мира и вылетела из элитного дивизиона, передает NUR.KZ.

Турнир проходит в шведском Гетеборге. Сборные Норвегии и Германии заняли последние места в своих группах и провели матч за сохранение места в элитном дивизионе чемпионата мира.

Основное время встречи завершилось со счетом 4:4. В овертайме в формате "три на три" победу немцам принесла шайба Морица Элиаса.

Таким образом, именно Норвегия стала единственной сборной, покидающей высший дивизион турнира. Скандинавы потерпели поражения во всех пяти своих матчах на чемпионате мира. В следующем розыгрыше их заменит команда Казахстана, которая показала лучший результат в дивизионе IA.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2053987-kazahstan-zamenit-norvegiyu-v-elitnom-divizione-chempionata-mira-po-hokkeyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.