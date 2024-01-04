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Тренер "Барыса" о сенсационном успехе: Когда идут победы, игроки начинают верить тренерскому штабу

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Олег Болякин
Олег Болякин. Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" Олег Болякин прокомментировал сенсационную победу над лидером чемпионата "Локомотивом", передает NUR.KZ.

На послематчевой пресс-конференции наставник столичной команды отметил положительную динамику в последних результатах своих подопечных.

"Хорошо, что всё закончилось победой. Каждая победа даёт положительные эмоции. Когда идут победы, игроки начинают верить тренерскому штабу. Апальков? Великолепно влился в команду. Это хороший и качественный игрок. Время показывает, что мы не ошиблись. Оберг? У него была травма с "Трактором". Восстанавливаем его. Возможно, к матчу с "Салаватом Юлаевым" оклемается. Из положительного: Грант будет играть в Челябинске или в Уфе. Игра Камары? Мы нашли правильные слова для него. Парень поверил в себя, начал забивать", - подытожил Болякин.

Напомним, "Барыс" по буллитам обыграл ярославский "Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал четвертую подряд победу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2053881-oleg-bolyakin-kogda-idut-pobedy-igroki-nachinayut-verit-trenerskomu-shtabu/

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