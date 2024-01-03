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"Барыс" обыграл одного из лидеров КХЛ в первом матче года

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Хоккеисты "Барыса" во время матча
Хоккеисты "Барыса": Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" по буллитам обыграл ярославский "Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и одержал четвертую подряд победу, передает NUR.KZ.

Основное время встречи в России завершилось со счетом 4:4. У "Барыса" дубль оформил Энтони Камара (20 минута, 56 — в большинстве), по шайбе забросили Давид Скленичка (26) и Джозеф Лабейт (38). В составе "Локомотива" голы на счету Александра Полунина (8), Александра Елесина (10), Александра Волкова (51) и Рушана Рафикова (59 — в формате "шесть на пять").

На последних секундах третьего периода гости получили удаление, из-за которого начали овертайм в меньшинстве. Ярославцы не смогли реализовать численное преимущество, команды завершили дополнительное время в формате "три на три".

В серии буллитов свои попытки реализовали только хоккеисты "Барыса". Победу гостям принесли голы Кирилла Савицкого и Евгения Рымарева.

Астанинская команда одержала четвертую подряд победу и набрала 39 очков после 46 матчей. "Барыс" остается на предпоследней, 11-й, позиции в Восточной конференции.

В активе "Локомотива" 64 очка после 45 матчей. Ярославцы сохраняют второе место в Западной конференции и идут третьими в сводной таблице КХЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2053808-barys-obygral-odnogo-iz-liderov-khl-v-pervom-matche-goda/

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