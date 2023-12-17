Сборная Казахстана по хоккею заняла третье место на Кубке Первого канала

Мужская сборная Казахстана по хоккею уступила команде "Россия 25" в заключительном матче Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге и заняла третье место, передает NUR.KZ &

Последняя встреча международного турнира завершилась волевой победой хозяев со счетом 5:2. У россиян отличились Илья Сафонов (14-я минута, в большинстве), Василий Глотов (30), Максим Соркин (33) и Валентин Зыков (35, 43). В составе гостей шайбы забросили Никита Михайлис (7) и Адиль Бекетаев (21, в большинстве).

В итоговой таблице сборная Казахстана с двумя очками заняла третье место, опередив команду "Звезды и ВХЛ" за счет победы в личной встрече. "Россия 25" с максимальными шестью баллами стала победительницей турнира. Вторую позицию заняли прошлогодние чемпионы — белорусы (три балла).

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