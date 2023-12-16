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Сборная Казахстана по хоккею одержала первую победу на международном турнире в России

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Никита Михайлис
Никита Михайлис: Фото: icehockey.kz

Мужская сборная Казахстана по хоккею победила команду "Звезды и ВХЛ", составленную из молодых российских игроков, на Кубке Первого канала, который проходит в Санкт-Петербурге, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 3:1. В составе сборной Казахстана отличились Максим Мусоров (1-я минута, в большинстве), Никита Михайлис (37) и Артем Королев (40). Единственную шайбу команды "Звезды и ВХЛ" забросил Егор Степанов (24).

Самым результативным игроком матча стал Михайлис, который также отдал две голевые передачи. Его признали лучшим хоккеистом встречи в составе победителей.

Казахстанцы набрали два очка и догнали сборную Беларуси и команду "Россия 25". Однако у лидеров есть очный матч в запасе. "Звезды и ВХЛ" не имеют баллов в активе и замыкают таблицу.

Заключительный матч Кубка Первого канала сборная Казахстана проведет в воскресенье, когда сыграет с "Россией 25".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2051185-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-mezhdunarodnom-turnire-v-rossii/

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