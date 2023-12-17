Сборная Казахстана по хоккею проиграла последний матч на победном чемпионате мира

Молодежная сборная Казахстана по хоккею в серии буллитов уступила команде Австрии в заключительном туре чемпионата мира в дивизионе IA, который прошел в Будапеште, передает NUR.KZ.

Основное время встречи пятого тура завершилось со счетом 6:6. В составе сборной Казахстана отличились Александр Ким (5-я и 25-я минуты), Семен Симонов (14, в большинстве), Руслан Оспанов (30, в большинстве), Адиль Бейсембаев (38) и Роман Ермак (40). У австрийцев шайбы забросили Лука Эрн (2, 19), Якоб Липпич (11, в меньшинстве), Томас Классек (22), Флориан Ланцингер (47) и Йоханнес Нойманн (59, со снятым вратарем).

За пять минут овертайма решающего гола не случилось. В серии буллитов отличились Ким и Эрн, а победную попытку реализовал Давид Черник.

Сборная Казахстана в итоге набрала 13 очков. Команда уже после четвертого тура обеспечила себе первое место в таблице и единственную путевку в элитный дивизион. Австрийцы с восемью баллами завершили турнир на четвертой позиции.

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