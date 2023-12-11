"Затащили матч": нападающий сборной Казахстана по хоккею о победе над Венгрией

Нападающий молодежной сборной Казахстана по хоккею и автор дубля в ворота Венгрии Всеволод Логвин прокомментировал первую победу на чемпионате мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

В первом матче молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Казахстана встречалась с хозяйкой турнира Венгрией. Во втором периоде соперники сравняли счет, и казахстанской команде удалось выйти вперед лишь в третьем отрезке.

Дублем в этой встрече отметился Всеволод Логвин. После игры нападающий прокомментировал итоги матча.

"Хорошая игра была, в начале взяли инициативу на себя, но во втором расслабились, передали ее сопернику. Второй период мы даже немного провалили, а в третьем уже подсобрались, получили установку тренерскую и все. Вышли и "затащили", забрали матч. Немного расслабились, сыграли товарищеский матч против них, знали, что они чуть слабее. Ну и соперник увидел это и тоже добавил", - делится хоккеист.

Следующий свой матч на чемпионате мира молодежная сборная Казахстана проведет против датчан, сегодня, 11 декабря, в 21:00 по времени Астаны.

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