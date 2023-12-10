Сборная Казахстана с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Венгрии в стартовом туре чемпионата мира в дивизионе IA, который проходит в Будапеште, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе сборной Казахстана отличились Давлат Нуркенов (4-я минута), Егор Смольянинов (13 — в большинстве), Артем Авдеенко (49) и Всеволод Логвин (53 и 58 — в меньшинстве). Лучшим игроком матча у победителей признали Нуркенова, который также отдал одну результативную передачу.

У венгров шайбы забросили Герго Михалик (14) и Бендегуз Добош (39). Автор первого гола был признан лучшим игроком встречи в составе хозяев.

Сборная Казахстана набрала три очка и по дополнительным показателям лидирует в таблице. Для попадания в элитный дивизион молодежного чемпионата мира нужно стать первыми среди шести команд. Следующий матч казахстанцы проведут 11 декабря с датчанами.

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