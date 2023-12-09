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Команда игрока "Барыса" не смогла выйти в финал Матча звезд КХЛ

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Чешский хоккеист Давид Скленичка
Давид Скленичка: Официальный сайт ХК "Барыс"

Сборная дивизиона Чернышева, за которую играет защитник "Барыса" Давид Скленичка, уступила команде дивизиона Харламова в полуфинале Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встречи выставочного соревнования проходят в формате "три на три". В субботу состоялись оба полуфинала. Сборная дивизиона Чернышева уступила со счетом 6:8, Скленичка отметился голевой передачей. Бывший хоккеист "Барыса" Райли Барбер, который по ходу сезона был обменян в "Ак Барс", оформил за команду хет-трик и отдал два результативных паса.

В воскресенье сборная дивизиона Чернышева сыграет в матче за третье место с соперниками из дивизиона Боброва. В другом полуфинале они уступили команде дивизиона Тарасова со счетом 6:8.

Напомним, перед играми состоялось три конкурса. Скленичка стал третьим в соревновании на силу броска. Чешский защитник "Ак Барса" показал результат 151,81 км/ч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2050049-komanda-igroka-barysa-ne-smogla-vyyti-v-final-matcha-zvezd-khl/

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