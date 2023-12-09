Игрок "Барыса" занял третье место в конкурсе Матча звезд КХЛ

Защитник астанинского "Барыса" Давид Скленичка показал третий результат в конкурсе на силу броска в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

В номинации боролись по одному игроку из команды каждого из четырех дивизионов КХЛ. При броске Скленички была зафиксирована скорость 151,81 км/ч. Чех как хоккеист "Барыса" представляет на Матче звезд дивизион Чернышева.

Победу в конкурсе на самый сильный бросок одержал российский защитник санкт-петербургского СКА Александр Никишин (168,28 км/ч). Второе и четвертое место заняли его соотечественники и коллеги по амплуа Егор Яковлев ("Металлург", 161,34 км/ч) и Никита Нестеров (ЦСКА, 143,34 км/ч) соответственно.

Конкурс на точность броска выиграл Павел Порядин, конкурс капитанов остался за Николаем Голдобиным. Оба российских форварда представляют "Спартак".

Матч звезд КХЛ продолжится турниром команд дивизионов в формате "три на три". В субботу пройдут полуфиналы, в воскресенье — матч за третье место, финал, а также еще три конкурса.

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