Нападающий сборной Казахстана по хоккею возвращается в "Барыс"

Казахстанский хоккеист, нападающий магнитогорского "Металлурга" Максим Мухаметов будет обменян в столичный "Барыс", передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал Трансферы КХЛ.

Российский хоккейный клуб "Металлург" (Магнитогорск) обменяет американского игрока Джозефа ЛаБейта, а взамен отдаст столичному "Барысу" в аренду форварда сборной Казахстана Максима Мухаметова.

24-летний казахстанский нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в "Металлурге" и в 20 сыгранных матчах отметился 3 забитыми шайбами.

30-летний американский форвард стал хоккеистом астанинской команды в прошлом межсезонье. В 33 играх в лиге за "Барыс" он набрал 12 очков (5+7 по системе гол + пас).

Напомним, на данный момент казахстанский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции. Во вчерашнем матче подопечные Галыма Мамбеталиева крупно проиграли новосибирской "Сибири".

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