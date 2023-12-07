"Барыс" проиграл и вернулся на последнее место в КХЛ

Астанинский "Барыс" на выезде уступил новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вновь опустился на последнюю строчку в таблице, передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У "Сибири" отличились Тейлор Бек (4-я минута, в большинстве), Владимир Бутузов (16), Николай Прохоркин (18), Артем Михеев (19) и Энди Андреофф (29, в большинстве). Единственную шайбу "Барыса" забросил Энтони Камара (33).

Астанчане потерпели второе подряд поражение и занимают последнее место как в Восточной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. В активе "Барыса" 31 очко после сорока встреч.

"Сибирь" прервала четырехматчевую серию поражений. Российская команда с 43 баллами после 41 игры идет на восьмой позиции на Востоке, замыкая зону плей-офф. Для новосибирцев матч с "Барысом" стал первым после ухода с поста главного тренера Дэвида Немировски. Российско-канадского специалиста сменил россиянин Сергей Кривокрасов.

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