"Барыс" второй подряд матч остался без заброшенных шайб

Астанинский "Барыс" на выезде всухую уступил магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У "Металлурга" отличились Люк Джонсон (20-я минута) и Денис Зернов (37, в большинстве).

Для "Барыса" это второе подряд поражение. В четверг команда с тем же счетом уступила челябинскому "Трактору". В активе астанинцев осталось 25 очков после 33 матчей, они занимают предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции.

"Металлург" за столько же игр набрал 46 баллов и лидирует на Востоке, показывая второй результат во всей КХЛ. Магнитогорцы одержали победы в семи последних матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.