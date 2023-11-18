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"Барыс" второй подряд матч остался без заброшенных шайб

Опубликовано:

Эдди Паскуале
Эдди Паскуале: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" на выезде всухую уступил магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У "Металлурга" отличились Люк Джонсон (20-я минута) и Денис Зернов (37, в большинстве).

Для "Барыса" это второе подряд поражение. В четверг команда с тем же счетом уступила челябинскому "Трактору". В активе астанинцев осталось 25 очков после 33 матчей, они занимают предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции.

"Металлург" за столько же игр набрал 46 баллов и лидирует на Востоке, показывая второй результат во всей КХЛ. Магнитогорцы одержали победы в семи последних матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2046447-barys-vtoroy-podryad-match-ostalsya-bez-zabroshennyh-shayb/

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