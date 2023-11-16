"Барыс" начал выездную серию с "сухого" поражения

Астанинский "Барыс" поражением от челябинского "Трактора" открыл выездную серию матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе "Трактора" отличились Владимир Ткачев (38-я минута) и Сергей Телегин (41), обе шайбы были заброшены в большинстве.

"Барыс" потерпел четвертое поражение за последние пять матчей. В активе команды осталось 25 очков после 32 игр, она по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции.

"Трактор" набрал 37 баллов в 31 матче. Челябинцы идут на седьмой позиции на Востоке, попадая в зону плей-офф.

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