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"Барыс" начал выездную серию с "сухого" поражения

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Момент матча "Трактора" и "Барыса"
Момент матча "Трактора" и "Барыса": Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" поражением от челябинского "Трактора" открыл выездную серию матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе "Трактора" отличились Владимир Ткачев (38-я минута) и Сергей Телегин (41), обе шайбы были заброшены в большинстве.

"Барыс" потерпел четвертое поражение за последние пять матчей. В активе команды осталось 25 очков после 32 игр, она по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции.

"Трактор" набрал 37 баллов в 31 матче. Челябинцы идут на седьмой позиции на Востоке, попадая в зону плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2046163-barys-nachal-vyezdnuyu-seriyu-s-suhogo-porazheniya/

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