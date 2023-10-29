Серия поражений "Барыса" в КХЛ достигла трех матчей

Астанинский "Барыс" на домашнем льду проиграл нижегородскому "Торпедо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и продлил серию поражений до трех матчей, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых шайбы забросили Владислав Фирстов (16-я минута) и Егор Виноградов (27). В составе "Барыса" отличился Батырлан Муратов (44).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в трагедии на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Воскресенье, 29 октября, объявлено в Казахстане Днем общенационального траура.

"Барыс" после третьего подряд поражения остался на предпоследней, 11-й, позиции в Восточной конференции. В 25 матчах астанинцы набрали 21 очко.

В активе "Торпедо" 32 балла после 24 игр, нижегородцы занимают третье место в таблице Западной конференции.