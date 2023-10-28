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"Вам далековато до Минска": главный тренер "Динамо" Дмитрий Квартальнов оценил посещаемость матчей "Барыса"

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Дмитрий Квартальнов - главный тренер ХК "Динамо Минск"
Дмитрий Квартальнов - главный тренер ХК "Динамо Минск". Фото: hcdinamo.by

Главный тренер "Динамо Минск" Дмитрий Квартальнов после победы над "Барысом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сравнил посещаемость болельщиков хоккейных матчей в Астане и Минске, передает корреспондент NUR.KZ.

На послематчевой пресс-конференции главный наставник белоруской команды ответил на вопросы журналистов о посещаемости хоккейных матчей в Казахстане.

- Другие тренера с клубов КХЛ приезжают и часто говорят о посещаемости болельщиками матчей "Барыса". Что вы думаете об этом моменте и можно ли сравнить с посещаемостью фанатов в Минске?

- Можно похвалиться? Вам далековато до Минска пока (смеется). Но я еще не был в Омске, там шикарная арена. Ее не видел, не знаю. Но знаете в Астане одна из самых шикарных арен у нас в КХЛ. И вы не представляете какой был бы вечер такая красота, если бы полный дворец был. Это был бы шестой или седьмой игрок для команды, потому что когда к нам в Минске приходят по пятнадцать тысяч болельщиков, нам это очень помогает, - отмечает Квартальнов.

Ранее, итоги матча подвел исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2042901-vam-dalekovato-do-minska-glavnyy-trener-dinamo-dmitriy-kvartalnov-otsenil-poseschaemost-matchey-barysa/

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