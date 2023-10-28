"В Барысе все налаживается": Галым Мамбеталиев о настроении внутри команды

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев подвел итоги домашнего матч против "Динамо Минск" (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

На послематчевой конференции наставник команды отметил, что несмотря на поражение от минчан сегодняшней игрой он доволен.

"Сегодня игра мне понравилась по сравнению с предыдущим матчем. Команда более живая, хорошее движение. Молодые парни задали тон. Могли и мы выиграть в основное врем, мог и соперник. Хорошая команда - "Динамо Минск". Разобрали их посмотрели, но в овертайме не дотерпели", - комментирует результат казахстанский специалист.

Главный тренер "Динамо Минск" Дмитрий Квартальнов после матча заявил, что на его взгляд дела в казахстанской команде налаживаются. Журналисты поинтересовались, что об этом думает сам Мамбеталиев.

- Как вы считаете в "Барысе" все налаживается?

- Я думаю, да. Ребята сейчас начинают понимать, особенно легионеры, что от них требуют. Через что необходимо пройти, чтобы добиться желаемого. По началу было недопонимание, но сейчас все нормально, все работают, все стараются. Сегодня было видно, что на поле была одна команда. Все как один выполняли установку на игру и старались выиграть, - заявил журналистам рулевой столичной команды.

Напомним, в домашнем матче против "Динамо Минск" "Барыс" уступил в концовке встречи, пропустив в овертайме.

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