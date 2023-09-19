Голкипер "Барыса" вошел в топ-5 лучших вратарей Континентальной хоккейной лиги

Вратарь столичного "Барыса" Андрей Шутов вошел в список пяти лучших голкиперов недели в рамках матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ, со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Казахстанский вратарь после матча с Нефтехимиком, который завершился разгромным счетом в пользу астанчан 8:0, занял вторую строчку в рейтинге. Процент отраженных бросков у Андрея 96.7. При этом он имеет коэффициент надежности 0.98.

Выше него, в списке, на первом месте расположился голкипер хабаровского "Амура" Дмитрий Лозебников, который обогнал казахстанца по проценту отраженных бросков всего на 0.2.

Напомним, матч "Барыс" - "Нефтехимик" проходил на Барыс арене и завершился полным разгромом со стороны казахстанской команды - 8:0.

После матча, игру некоторых хоккеистов, в числе которых был и Шутов, отметил главный тренер столичного клуба Андрей Скабелка.

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