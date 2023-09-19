Андрей Скабелка после разгромной победы "Барыса": Ребята - молодцы, такой матч выдали по энергии и самоотдаче

Главный тренер хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка прокомментировал домашнюю победу команды над "Нефтехимиком" из Нижнекамска (Россия) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

"Очень хороший эмоциональный матч. Все три периода. Может быть во втором периоде "Нефтехимик" пошел в атаку. Создавал моменты, при этом у нас тоже было достаточно моментов. Единственное в ворота не всегда шайба шла. Много бросков было мимо ворот. Так в принципе ребята молодцы, такой матч выдали по энергии и самоотдаче. Андрей Шутов здорово оставил команду там где надо в игре. Не пропустил и еще больше вселил уверенность в команду. Хороший матч, спасибо болельщикам. Обстановка и атмосфера была такая хоккейная. Готовимся к выезду", - сказал на послематчевой пресс-конференции Андрей Скабелка.

Напомним, "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги разгромно обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 8:0. Казахстанский вратарь Андрей Шутов отразил 32 броска и оставил свои ворота в неприкосновенности.