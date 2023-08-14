"Барыс" занял последнее место на предсезонном турнире в Казани

ХК "Барыс": hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" в матче за третье место предсезонного турнира Кубок "ТАНЕКО" уступил с разгромным счетом (0:4) ярославскому "Локомотиву", передает NUR.KZ.

На этот матч с капитанской повязкой казахстанскую команду выводил Алихан Асетов. Место в воротах занял Никита Бояркин.

Первый период прошел под полным доминированием ярославцев. "Барыс" же подвели удаления, две шайбы из трех были забиты в численном преимуществе. Подопечные Игоря Никитина огорчили казахстанского голкипера в течение стартового отрезка трижды. Забитыми шайбами отметились Ярослав Лихачев, Георгий Иванов и Мартин Гернат.

Во второй двадцатиминутке "Локомотив" увеличил счет до 4:0. Единственную шайбу в этом периоде за "железнодорожников" забил Александр Елесин.

В заключительном отрезке у "барсов" было несколько опасных моментов, но вратарь ярославцев Даниил Исаев был надежен. Итоговый счет встречи 0:4. "Барыс" занимает последнее место в кубке "ТАНЕКО".

Следующим турниром для столичной команды станет "Кубок Блинова", который пройдет в Омске с 20 по 25 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2032416-barys-zanyal-poslednee-mesto-na-predsezonnom-turnire-v-kazani/