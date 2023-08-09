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Стали известны соперники "Барыса" на турнире в Омске

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" с 20 по 25 августа примет участие в предсезонном турнире "Кубок Блинова", который пройдет в Омске, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

В соревнованиях помимо казахстанской команды участие примут местный клуб "Авангард", ярославский "Локомотив", нижнекамский "Нефтехимик" и уфимский "Салават Юлаев". Соревнования пройдут по круговой системе.

Расписание матчей ХК "Барыс" (по времени Астаны):

20 августа: "Барыс" - "Салават Юлаев" в 13:00;

21 августа: "Локомотив" - "Барыс" в 15:00;

23 августа: "Авангард" - "Барыс" в 19:30;

25 августа: "Барыс" - "Нефтехимик" в 11:00.

"Кубок Блинова" является одним из старейших и престижных турниров, который проводится в 29-й раз. В календарь предсезонных соревнований он возвращается спустя пять лет перерыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2031838-stali-izvestny-soperniki-barysa-na-turnire-v-omske/

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