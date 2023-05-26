Казахстан не примет чемпионат мира по хоккею-2027

Хоккей. Иллюстративное фото: pexels.com

В рамках ежегодного Конгресса Международной федерации хоккея состоялось голосование по выбору страны-хозяйки чемпионата мира по хоккею-2027, пишет пресс-служба Казахстанской федерации хоккея.

Казахстанская федерация хоккея представила свою заявку днем ранее, так же, как и единственный конкурент – Германия.

Большинством голоcов победу одержала Германия - 75%. Проведение чемпионата мира-2027 планируется в двух городах: Дюссельдорфе и Майнхайме.

Ранее Германия принимала совместный с Францией чемпионат мира-2017, матчи группового этапа проходили в Кельне. Также как единственная страна-хозяйка принимала мировое первенство в 2001 и 1993 годах.

Напомним, что не так давно сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на чемпионате мира-2023 в Финляндии, заняв шестое место в групповом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2022234-kazahstan-ne-primet-chempionat-mira-po-hokkeyu-2027/