Казахстан в последнем матче на ЧМ по хоккею обыграл Словению

Матч Казахстан - Словения. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). В заключительном матче наши хоккеисты обыграли Словению, передает NUR.KZ.

По ходу встречи казахстанские хоккеисты несколько раз отыгрывались. В первом периоде счет открыли словенцы усилиями Анже Куральта. На это Казахстан ответил голом Никиты Михайлиса.

Во втором периоде Куральт сделал дубль. Сравнял же счет Батырлан Муратов. Словенцы в третьем периоде вновь вышли вперед - забил Ян Дрозг. Евгений Рымарев сравнял. Победную точку же поставил Максим Мухаметов - 4:3.

Таким образом, Казахстан в групповом раунде набрал семь очков. Сборная занимает промежуточное шестое место из восьми команд. Словения же осталась без очков и покинула высший дивизион.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2021639-kazahstan-v-poslednem-matche-na-chm-po-hokkeyu-obygral-sloveniyu/