"Конечно, обидно": министр культуры и спорта об отказе хоккеистов от гражданства Казахстана

Асхат Оралов. Фото: t.me/mazhilis_kz

Министр культуры и спорта в кулуарах после совещания в правительстве прокомментировал отказ некоторых хоккеистов из сборной Казахстана от казахстанского гражданства, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Асхат Оралов заявил, что сейчас профильный комитет и федерация хоккея разбираются в этом вопросе, поэтому официальную информацию предоставят позже.

Тем временем ряд СМИ сообщили о выявленном двойном гражданстве у нескольких хоккеистов "Барыса" – они получили казахстанское гражданство, имея при этом российское.

Перед ЧМ 2023 их поставили перед выбором, поскольку в Казахстане двойное гражданство запрещено.

Выбор в пользу Казахстана сделал хоккеист "Барыса" Дмитрий Гурков – родившийся в Москве спортсмен играет в нашей стране с 2015 года. Еще три хоккеиста решили вернуть гражданство России.

По данным с официального сайта клуба, ХК "Барыс" был создан в ноябре 1999 года в Астане.

Также в разные годы в системе клуба появились фарм-команда "Барыс-2", позже переименованная в "Номад", молодежная команда "Снежные Барсы", выступающая в МХЛ, а также ДЮСШ и женская команда "Томирис". Кроме того, была создана молодежная команда "Барыс-Жастар" для участия в Молодежной Лиге Казахстана.

Министра Оралова в кулуарах правительства спросили, не обидно ли ему за страну.

"Конечно, обидно, мы переживаем, не только за хоккей, за все виды спорта. Тем более за национальную сборную. Но в первую очередь мы заинтересованы, чтобы наши отечественные спортсмены выступали за нашу национальную сборную.

Вы понимаете, что эти проблемы появились не сегодня, но решать их сейчас приходится нам. Мы будем решать в пользу отечественных спортсменов, дабы наши олимпийские сборные, национальные команды по всем видам спорта были представлены на достойном уровне, будем создавать все необходимые условия для этого", – заявил он.

Добавим, что статья 496 Кодекса РК об административных правонарушениях регламентирует наказание за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве.

Так, согласно части 1, использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Во 2 части статьи указано, что несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (690 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

"Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, влекут штраф в размере 300 МРП (чуть больше 1 млн тенге) либо административное выдворение за пределы РК", – говорится в тексте 3 части данной статьи.

Кроме того, в конце февраля сообщалось, что наказание за сокрытие двойного гражданства может стать более суровым после внесения соответствующих поправок в законодательство республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2017450-konechno-obidno-ministr-kultury-i-sporta-ob-otkaze-hokkeistov-ot-grazhdanstva-kazahstana/