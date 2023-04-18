Сборная Казахстана потерпела второе поражение на ЧМ по хоккею среди женщин

Женская сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Сборная Казахстана потерпела второе поражение на проходящем в Сувоне (Южной Корея) чемпионате мира-2023 группы В первого дивизиона по хоккею среди женщин, передает NUR.KZ.

Во втором туре подопечные Виктории Сазоновой проиграли команде Словении со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Сара Конфиденти и Пиа Прен. У Казахстана одну шайбу забросила Александра Голотвина.

На матч со Словенией наша национальная сборная вышла в следующем составе:

Вратарь: Щеколова (Дмитриева)

Первое звено: Молдабай (К) – Буторина, Филимонова - Свиридова (А) -Королева

Второе звено: Дубровская - Пяткова, Куценко – Свиридова – Королева

Третье звено: Козгулова – Турсынова, Голотвина – Саяхаткызы Д. – Алдабергенова

Четвертое звено: Мескини – Иванченко, Нусупова – Фельзинк

Напомним, что в стартовом матче сборная Казахстана уступила команде Великобритании (0:1). Теперь в следующем туре наши хоккеистки сыграют против Италии 20 апреля в 12:45 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2017209-sbornaya-kazahstana-poterpela-vtoroe-porazhenie-na-chm-po-hokkeyu-sredi-zhenschin/