Женская сборная Казахстана по хоккею уступила в стартовом матче ЧМ

Сборная Казахстана неудачно стартовала на проходящем в Сувоне (Южной Корея) чемпионате мира-2023 группы В первого дивизиона по хоккею среди женщин, передает NUR.KZ.
В первом туре подопечные Виктории Сазоновой уступили команде Великобритании с минимальным счетом 0:1. Победным стал буллит Кэти Генри, реализованный на 49-й минуте игры.
На этот матч сборная Казахстана вышла в следующим составе:
Вратарь: Щеколова (Дмитриева)
1-е звено: Молдабай – Буторина, Филимонова-Свиридова-Королева
2-е звено: Дубровская-Пяткова, Куценко – Свиридова – Королева
3-е звено: Козгулова – Турсынова, Голотвина – Саяхаткызы Д. – Алдабергенова
4-е звено: Мескини – Иванченко, Саяхаткызы М. – Нусупова – Фельзинк
Следующую игру наши хоккеистки проведут против команды Словении 18 апреля в 09:15 по времени Астаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2017092-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-ustupila-v-startovom-matche-chm/