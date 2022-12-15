Молодежная сборная Казахстана разгромила команду Дании на ЧМ по хоккею

Казахстан - Дания. Фото: icehockey.kz

Молодежная сборная Казахстана одержала победу над командой Дании в рамках чемпионата мира по хоккею, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу казахстанской федерации хоккея.

В третьем матче группы А первого дивизиона казахстанские хоккеисты выиграли у датчан со счетом 4:0. Всеволод Логвин оформил дубль, еще по шайбе забросили Динмухамед Кайыржан и Роман Ермак.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий сборной Казахстана Всеволод Логвин.

Напомним, что ранее наши молодые хоккеисты обыграли команду Венгрии.

Казахстан - Дания 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 - Ермак (Кайыржан) - 06:28

2:0 - Логвин (Нурлан, Бреус) - 38:18

3:0 - Кайыржан - 39:32 ГМ

4:0 - Логвин (Жусупбеков) - 52:23

Вратари: Шефер - Штайнсберг

Следующий матч подопечные Алекандра Истомина проведут против команды Словении. Игра запланирована на 15 декабря в 21:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2001683-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-razgromila-komandu-danii-na-chm-po-hokkeyu/