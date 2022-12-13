Молодежная сборная Казахстана по хоккею победила Венгрию на ЧМ-2022

Молодежная сборная Казахстана по хоккею. Фото: hcbarys.kz

Во втором матче на молодежном чемпионате мира в Норвегии (IA) сборная Казахстана одержала волевую победу над соперниками из Венгрии, пишет официальный сайт ХК "Барыс".

К началу заключительной трети встречи подопечные Александра Истомина уступали в две шайбы, причем голевая засуха нашей команды длилась целых пять периодов. Однако в решающие моменты казахстанцы все же начали реализовывать свои моменты.

Номинальных хозяев вернули в игру шайбы Динмухамеда Сапарбека и Даниила Цыбина. Точку в поединке поставил Динмухамед Кайыржан, который принес сборной Казахстана первую победу на турнире. Вратарь Роман Шефер отразил 23 броска в створ.

Казахстан – Венгрия 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

0:1 – 21:27 – Михалик (Добос, Хадобас) ГБ

0:2 – 39:57 – Михалик (Фетеке, Хадобас) ГБ

1:2 – 42:32 – Сапарбек (Кайыржан, Цыбин)

2:2 – 44:35 – Цыбин (Роев, Сапарбек)

2:3 – 49:32 – Кайыржан (Бреус)

Вратари: Шефер – Хегедус

После двух туров сборная Казахстана с тремя баллами занимает четвертое место в таблице чемпионата.

Следующим соперником нашей команды будет сборная Дании. Встреча состоится в ночь с 14 на 15 декабря в 01:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2001395-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-pobedila-vengriyu-na-chm-2022/