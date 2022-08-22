ХК "Барыс" заключил контракт с казахстанским защитником

Эмиль Нургалиев. Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" из Нур-Султана официально сообщил о подписании полноценного контракта с защитником Эмилем Нургалиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Согласно информации, двухстороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон. Оно продлится до 30 апреля 2023 года.

Игрок обороны пополнил "Барыс" этим летом, заключив пробный контракт. Эмиль принял участие в молодежном лагере, прошел с основной командой сборы и сыграл один матч на Кубке Президента Республики Казахстан.

В прошлом сезоне Нургалиев получил приглашение в национальную сборную Казахстана. Однако попасть в окончательный состав он не смог.

Напомним, "Барыс" на недавнем Кубке Президента РК занял первое место. В решающем матче был обыгран "Металлург".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1984301-hk-barys-zaklyuchil-kontrakt-s-kazahstanskim-zaschitnikom/